Кейт Міддлтон натякнула, яке вбрання вибере для коронації короля Карла III

Ведуча This Morning згадала зустріч з принцом і принцесою Уельськими, а також поділилася кумедними подробицями, які дізналася про Кейт Міддлтон.

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48-річна телеведуча та акторка Елісон Гаммонд дізналася від Кейт Міддлтон кілька секретів, у тому числі те, що вона одягне на майбутню коронацію короля Карла III. Про це пише People.

Зазначається, що ведуча познайомилася з Кейт і принцом Вільямом, коли пара відвідала Бірмінгем у четвер, щоб відзначити різноманітні культури та творчі індустрії цього району, і вона мала можливість запитати принцесу Уельську про її коронаційне вбрання.

"Я запитала: "Що ти одягнеш на коронацію? — згадувала Гаммонд на шоу. — Тому що я сказала їй: "Я відчуваю, що ти одягнеш щось синє".

"Вона сказала: "Є натяк на синій. Так що я виглядатиму фантастично!» — сказала Гаммонд.

Гаммонд розповіла, що принцеса Кейт, яка для поїздки обрала розкішну бордову сукню довжини міді від Karen Millen з глибоким V-подібним вирізом, "поспішила до мене" на заході, і пара обговорила такі теми, як коктейлі та вечеря.

За словами ведучої This Morning, 41-річна принцеса Кейт любить гострі коктейлі та точно відмовиться від солодких. Гаммонд поділилася, що королівська особа також віддає перевагу і "гострій їжі", додавши, що вона запросила Кейт до себе додому на "велику ямайську вечерю".

"Я сказала: "Наступного разу, коли будеш у Бірмінгемі, приходь до мене додому, я буду приготую для тебе, — сказала Гаммонд. — Вона така: "Я обов'язково прийду", а я відповіла: "Правда? Це найкращий день".

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон порушила королівський протокол на великодній службі у Віндзорі.