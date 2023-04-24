Джастин и Хейли Бибер продемонстрировали два идеальных парных образа для свидания (фото)
Первый парный лук подойдет для весенней прогулки по городу, а второй можно "выгулять" в ресторан.
Канадский певец Джастин Бибер и его жена Хейли сходили на свидание. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитости вышли на кофе в Западном Голливуде в образах, вдохновленных духом Coachella. Музыкант и 26-летняя американская модель держались за руки, прогуливаясь по одной из улиц города.
Возлюбленная Джастина Бибера продемонстрировала свое нижнее белье в полупрозрачном мини-платье всего через несколько дней после того, как заявила, что переживает "одни из самых печальных, самых трудных моментов" в своей взрослой жизни после слухов о ее вражде с Селеной Гомес.
Дочь актера Стивена Болдуина, вышедшая замуж за Бибера в сентябре 2018 года, также носила темные очки и колье.
Между тем Джастин был в свободной футболке с изображением Будды спереди и выцветших широких джинсах. Певец завершил свой модный образ кепкой назад и белыми тапочками Drew собственного бренда одежды.
Позже в тот же день счастливая пара наслаждалась ужином в элитном семейном итальянском ресторане Giorgio Baldi. Хейли продемонстрировала свои длинные ноги в очень коротком черном платье.
Джастин выглядел стильно в сером свитшоте под черным бомбером с меховым воротником, мешковатых белых штанах и белых тапочках. Обладатель "Грэмми" открыл дверь своего черного Range Rover, чтобы его жена зашла внутрь.
Напомним, Хейли Бибер пожаловалась на трудный период в жизни.
Также Фокус писал о реальном отношении Джастина Бибера к своей жене.