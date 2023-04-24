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Стиль життя

Джастін та Гейлі Бібер продемонстрували два ідеальних парних образи для побачення (фото)

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Фото: Getty Images | Джастін та Гейлі Бібер

Перший парний лук підійде для весняної прогулянки містом, а другий можна "вигуляти" в ресторан.

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Канадський співак Джастін Бібер та його дружина Гейлі сходили на побачення. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості вийшли на каву в Західному Голлівуді в образах, натхненних духом Coachella. Музикант і 26-річна американська модель тримались за руки, прогулюючись однією з вулиць міста.

Кохана Джастіна Бібера продемонструвала свою спідню білизну в напівпрозорій мінісукні всього через кілька днів після того, як заявила, що переживає "одні з найсумніших, найважчих моментів" у своєму дорослому житті після її чуток про ворожнечу із Селеною Гомес.

Донька актора Стівена Болдвіна, яка вийшла заміж за Бібера у вересні 2018 року, також носила темні окуляри.

Тим часом Джастін був у вільній футболці із зображенням Будди спереду та вицвілих широких джинсах. Співак завершив свій модний образ кепкою назад і білими капцями Drew від власного бренду одягу.

Джастін Бібер та Гейлі Бібер

Пізніше в той же день щаслива пара насолоджувалася вечерею в елітному сімейному італійському ресторані Giorgio Baldi в Пасіфік Палісейдс. Гейлі продемонструвала свої довгі ноги в дуже короткій чорній сукні.

Джастін виглядав стильно в сірому світшоті під чорним бомбером з хутряним коміром, мішкуватих білих штанях і білих капцях. Володар "Греммі" відчинив двері свого чорного Range Rover, щоб його дружина зайшла всередину.

Джастін Бібер та Гейлі Бібер

Нагадаємо, Гейлі Бібер поскаржилася на важкий період у житті.

Також Фокус писав про реальне ставлення Джастіна Бібера до своєї дружини.