Рианна подчеркнула свою беременность ярко-красным костюмом (фото)

Сейчас знаменитость ожидает рождения второго ребенка.

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35-летняя американская певица Рианна вышла в свет в ярко-алом костюме. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная во второй раз артистка продемонстрировала свой округленный живот в алом костюме, выходя со своим возлюбленным A$AP Rocky в свет в Нью-Йорке.

Рири, мама 11-месячного сына, продолжает расширять пределы своей моды для беременных на свидания.

Она подчеркнула свою изменчивую форму в приталенном красном мини-платье с высоким вырезом и в сочетании с брюками-клеш. Рири держала в руках красную сумку Gucci и добавила к "беременному" аутфиту эффектное серебряное колье от Messika.

Она собрала свои темные волосы в традиционную прическу и выбрала типичный гламурный макияж.

Тем временем A$AP был в черной куртке и светло-голубых джинсах, проводя время со своей невестой.

Рианна

Их прогулка произошла после того, как Рианна, судя по всему, намекнула на пол своего нерожденного второго ребенка, когда она покупала одежду в Лос-Анджелесе раньше.

Ее видели во время созерцания пастельно-розового вязаного комбинезона, что указывало на то, что вскоре у Рири родится девочка.

Рианна

Напомним, Рианну заметили в парных образах с ее первенцем.

Также Фокус писал о весеннем свидании Рианны и ее жениха в Париже.