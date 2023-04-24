Ріанна підкреслила свою вагітність яскраво-червоним костюмом (фото)

Наразі знаменитість очікує на народження другої дитини.

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35-річна американська співачка Ріанна вийшла у світ у яскраво-червоному костюмі. Про це пише Daily Mail.

Вагітна вдруге артистка продемонструвала свій округлений живіт в яскраво-червоному костюмі, виходячи зі своїм коханим A$AP Rocky у світ у Нью-Йорку.

Рірі, яка вже є мамою 11-місячного сина, продовжувала розширювати межі своєї моди для вагітних на побачення.

Вона підкреслила свою мінливу форму в приталеній червоній мінісукні з високим вирізом і в поєднанні зі штанами-кльош. Рірі тримала в руках червону сумку Gucci та додала до "вагітного" аутфіту ефектне срібне кольє від Messika.

Вона зібрала своє темне волосся в традиційну зачіску та обрала типовий гламурний макіяж.

Тим часом A$AP був у чорній куртці та світло-блакитних джинсах, проводячи час зі своєю нареченою.

Ріанна

Їхня прогулянка сталася після того, як Ріанна, здавалося, натякнула на стать своєї ненародженої другої дитини, коли вона купувала одяг у Лос-Анджелесі раніше.

Її бачили під час споглядання на пастельно-рожевий в’язаний комбінезон, що вказувало на те, що незабаром у Рірі народиться дівчинка.

Ріанна

Нагадаємо, Ріанну помітили в парних образах з її первістком.

Також Фокус писав про весняне побачення Ріанни та її нареченого в Парижі.