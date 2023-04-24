Три раза, когда принц Луи появлялся в старой одежде своего брата

Кейт Миддлтон часто надевает ту одежду, что уже носила ранее, и явно не выбрасывает старую одежду своих детей.

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Недавно был опубликован снимок покойной королевы Елизаветы с ее внуками. И внимательные журналисты заметили, что принц Луи позировал для фото в старой рубашке своего старшего брата – принца Джорджа. Это не первый раз, когда принц Луи носит одежду Джорджа. Об этом пишет People.

Чтобы почтить память королевы Елизаветы в день ее 97-летия, принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились никогда ранее не публиковавшейся фотографией покойного монарха в окружении следующих поколений членов королевской семьи. Фотография была сделана принцессой Кейт в Балморале, королевской резиденции в Шотландии, где королева традиционно проводила лето.

Королева Елизавета в окружении внуков и правнуков Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Луи, который в воскресенье отметил свое пятилетие, одет в бело-голубую рубашку на пуговицах, которая ранее принадлежала его старшему брату, девятилетнему принцу Джорджу.

Джордж носил эту рубашку примерно в том же возрасте, что и его младший брат, и щеголял в ней на своем официальном портрете в честь 4-го дня рождения, сделанном фотографом Крисом Джексоном.

Неудивительно, что Кейт, которая часто перерабатывает вещи из своего королевского гардероба, одевала своих детей в поношенную одежду — и это не первый случай, когда принц Луи носит наряды, которые перешли к нему по наследству.

Для своего первого появления на красной ковровой дорожке на рождественском пантомимном представлении в декабре 2020 года принц Луи надел синюю куртку Redwink от Amaia, сшитую из австрийской шерсти, которую принц Джордж изначально носил три года назад, чтобы присутствовать на рождественском обеде своей прабабушки в Букингемском дворце.

Принц Луи в куртке своего старшего брата Фото: Getty Images

И когда принц Луи и его братья и сестры встретились с сэром Дэвидом Аттенборо в 2020 году, Луи был одет в джемпер из шерсти мериноса от Wild and Gorgeous, тот же самый, который принц Джордж носил во время семейного турне по Канаде в 2016 году еще до рождения младшего брата.

Встреча с сэром Дэвидом Аттенборо

В гардеробе принца Луи есть не только одежда принца Джорджа, но и наряды его отца. На церемонии Trooping the Colour молодой принц появился на балконе дворца в матроске, которую носил принц Уильям в 1985 году.

Принц Луи в матроске своего отца Фото: Getty

Напомним, на Пасху, когда Луи прогулялся с семьей в церковь на праздничную службу, он был одет в голубой цветовой гамме, как и прочие члены его семьи.

Он был в шортах и гольфах, а также в блейзере с галстуком. Очаровательно, но галстук был украшен изображениями велосипедов. Юный принц позировал на красном велосипеде для официального портрета на свой третий день рождения. Снимок делала Кейт Миддлтон в его первый день в детском саду.