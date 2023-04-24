Три рази, коли принц Луї з'являвся в старому одязі свого брата

Кейт Міддлтон часто одягає той одяг, що вже носила раніше, і явно не викидає старий одяг своїх дітей.

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Нещодавно було опубліковано знімок покійної королеви Єлизавети з її онуками та правнуками. І уважні журналісти зауважили, що принц Луї позував для фото в старій сорочці свого старшого брата, принца Джорджа. Це не вперше, коли принц Луї носить одяг Джорджа. Про це пише People.

Щоб вшанувати пам'ять королеви Єлизавети в день її 97-річчя, принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися фотографією, яку ніколи раніше не публікували, покійного монарха в оточенні наступних поколінь членів королівської родини. Фотографію зробила принцеса Кейт у Балморалі, королівськый резиденції в Шотландії, де королева традиційно проводила літо.

Королева Єлизавета в оточенні онуків ы правнуків Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц Луї, який у неділю відзначив своє п'ятиріччя, одягнений у біло-блакитну сорочку на ґудзиках, яка раніше належала його старшому братові, дев'ятирічному принцу Джорджу.

Джордж носив цю сорочку приблизно в тому ж віці, що ы його молодший брат, і красувався в ній на своєму офіційному портреті на честь 4-го дня народження, який зробив фотограф Кріс Джексон.

Не дивно, що Кейт, яка часто переробляє речі зі свого королівського гардероба, одягала своїх дітей у поношену одежу — і це не перший випадок, коли принц Луї носить вбрання, яке перейшло до нього у спадок.

Для своєї першої появи на червоній килимовій доріжці на різдвяній пантомімній виставі в грудні 2020 року принц Луї вдягнув синю куртку Redwink від Amaia, пошиту з австрійської вовни, яку спочатку носив принц Джордж ще три роки тому на різдвяному обіді в Букінгемському палаці.

Принц Луї в куртці свого старшого брата Фото: Getty Images

І коли принц Луї та його брати й сестри зустрілися ыз сером Девідом Аттенборо у 2020 році, Луї був одягнений у джемпер із вовни мериноса від Wild and Gorgeous, той самий, який принц Джордж носив під час сімейного турне по Канаді у 2016 році ще до народження молодшого брата

Зустріч із сером Девідом Аттенборо

У гардеробі принца Луї є не лише одяг принца Джорджа, а й вбрання його батька. На церемонії Trooping the Colour молодий принц з'явився на балконі палацу, вбраний у матроску, яку носив принц Вільям у 1985 році.

Принц Луї в матросці свого батька Фото: Getty

Нагадаємо, на Великдень, коли Луї прогулявся із сім'єю до церкви на святкову службу, він був одягнений у блакитній кольоровій гамі, як і інші члени його родини.

Він був у шортах і гольфах, а також у блейзері з краваткою. Чарівно, але краватка була прикрашена зображеннями велосипедів. Юний принц позував на червоному велосипеді для офіційного портрета на свій третій день народження. Знімок робила Кейт Міддлтон у його перший день у дитячому садку.