Мужчина, женившийся на тряпичной кукле, вызвал для нее "скорую". В дело вмешались власти

После инцидента с куклой попал под раздачу фельдшер скорой помощи.

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27-летний колумбиец Кристиан Монтенегро, который не так давно прославился на весь мир, женившись на тряпичной кукле Наталье, а затем объявил о ее третьей беременности, снова в заголовках газет. Теперь мужчина заявил, что его супруге стало настолько плохо, что пришлось вызывать бригаду скорой помощи, пишет Daily Mail.

В ролике, размещенном в Сети, Кристиан показывает свою "жену", растянувшуюся на заднем сиденье машины скорой помощи, пока парамедики оказывают ей помощь.

Кристиан Монтенегро со своей семьей Фото: Cristian Montenegro/Facebook

"У нее болела голова, и она потеряла сознание. Я позвонил вам, потому что не хочу, чтобы она умерла, она мать моей дочери. Все будет хорошо, любовь моя", – говорит он.

Фельдшер ответил мужчине, что они отвезут ее в больницу, чтобы убедиться, что у нее нет никаких критически серьезных болезней. При этом врач еле сдерживает смех. Неясно, является ли помощь фельдшера розыгрышем или настоящим инцидентом.

Видео вызвало разногласия с местными новостными источниками, заявившими, что Секретариат здравоохранения Боготы объявил, что проведет расследование в отношении медработников из-за лечения тряпичной куклы.

Кристиан якобы начал "встречаться" с Натальей после того, как устал от одиночества в течение нескольких лет. По его словам, если бы не было куклы, одиночество бы убило его.

"С моей Натальей мы смотрим телевизор и разговариваем обо всем. Они не знают, как сильно я ее люблю", – говорит он.

Несмотря на всю абсурдность подобных отношений, так называемый "брак" вызывает серьезный интерес публики. В соцсетях у Кристиана масса подписчиков, которые на полном серьезе комментируют его жизнь с тряпичной куклой. Правда, есть немало и тех, кто рекомендует ему провериться у психиатра.

Семейное фото Фото: Cristian Montenegro/Facebook

Монтенегро – не единственный человек в мире, связавший себя браком с игрушкой. Ранее Фокус писал о Мейривоне Роши Мораес из Бразилии, личная жизнь которой тоже кипит. Она не только вышла замуж за тряпичную куклу, но и родила от него ребенка, а затем обвинила в измене. Недавно женщина сообщила о похищении ребенка.