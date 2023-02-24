Больше драмы. Жена тряпичной куклы заявила о похищении их ребенка

По словам женщины, за возвращение "сына" похитители требуют 7000 бразильских реалов.

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37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии, которая прославилась на весь мир, связав себя узами брака с тряпичной куклой и "родив" ребенка, продолжает поддерживать интерес публики к своей семейной жизни. Теперь женщина, ранее застукавшая "мужа" на измене, заявила, что неизвестные похитили ее "сына" Марселино, тоже сшитого из ткани. Видео, как она расклеивает листовки с просьбой помочь в поисках, Мораес опубликовала в соцсетях.

По словам бразильянки, похитители требуют с нее 7000 реалов. Она бросила работу, пока ищет своего сына, и рассказала, что она "напугана" после того, как ранее на этой неделе получила видео, где ее "ребенок" сидит в углу заброшенного здания.

"Часть меня беспокоится, что они подожгут его. Я не могу уснуть, Марсело не спит всю ночь, выкрикивая имя своего сына. Диего и Кэрол грустят, потому что не могут понять, где их брат", – говорит она.

[ + – ] Мейривоне расклеивает листовки в поисках Марселино

Мейривоне рассказала, что к поискам похищенного привлекли друзей и родственников, которые обходят все улицы.

"Я просто очень люблю его. Я осталась здесь, думая, они купают его? Дают ли ему чистое молоко? Хорошо ли они заботятся о нем? Глубоко внутри интуиция моей матери подсказывает мне, что с ним все в порядке. Но я просто не знаю, что происходит", – утверждает женщина.

[ + – ] "Отец" и "мать" грустят из-за похищения ребенка

Прошлым летом Мейривоне объявила, что у нее родился третий ребенок от мужа-куклы, когда пара вернулась домой из медового месяца в Рио-де-Жанейро. Она "родила" всего за 35 минут дома, с врачом и медсестрой на месте, и транслировала событие в прямом эфире для аудитории из 200 человек.

Не так давно Мейривоне заявила, что застала мужа на измене и подумывает о разводе с ним, поскольку не может простить ему предательство. К странностям женщины в Сети относятся по-разному. Одни смотрят на ее жизнь, как на забавное реалити-шоу, другие же считают, что ей необходима помощь психиатров. Сама же Мораес утверждает, что счастлива со своей тряпичной "семьей" и продолжает публиковать для подписчиков видео и фото.

Ранее Фокус писал, что колумбиец, который живет с тряпичной куклой, объявил о ее третьей беременности.