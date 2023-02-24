Більше драми. Дружина ганчіркової ляльки заявила про викрадення їхньої дитини

За словами жінки, за повернення "сина" викрадачі вимагають 7 000 бразильських реалів.

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37-річна Мейрівоне Роша Мораєс із Бразилії, яка прославилася на весь світ, зв'язавши себе шлюбом із ганчірковою лялькою і "народивши" дитину, продовжує підтримувати інтерес публіки до свого сімейного життя. Тепер жінка, яка раніше застукала "чоловіка" на зраді, заявила, що невідомі викрали її "сина" Марселіно, теж зшитого з тканини. Відео, як вона розклеює листівки з проханням допомогти в пошуках, Мораєс опублікувала у соцмережах.

За словами бразилійки, викрадачі вимагають із неї 7 000 реалів. Вона покинула роботу, поки шукає свого сина, і розповіла, що вона "налякана" після того, як раніше цього тижня отримала відео, де її "дитина" сидить у кутку покинутої будівлі.

"Частина мене турбується, що вони підпалять його. Я не можу заснути, Марсело не спить всю ніч, вигукуючи ім'я свого сина. Дієго та Керол сумують, тому що не можуть зрозуміти, де їхній брат", — каже вона.

[ + – ] Мейрівоне розклеює листівки у пошуках Марселіно

Мейрівоне розповіла, що до пошуків викраденого залучили друзів і родичів, які обходять усі вулиці.

"Я просто дуже люблю його. Я залишилася тут, думаючи, вони купають його? Чи дають йому чисте молоко? Чи добре вони дбають про нього? Глибоко всередині інтуїція моєї матері підказує мені, що з ним все гаразд. Але я просто не знаю, що відбувається", — стверджує жінка.

[ + – ] "Батько" та "мати" сумують через викрадення дитини

Минулого літа Мейрівоне оголосила, що в неї народилася третя дитина від чоловіка-ляльки, коли пара повернулася додому з медового місяця в Ріо-де-Жанейро. Вона "народила" всього за 35 хвилин удома, з лікарем і медсестрою на місці, і транслювала подію у прямому ефірі для аудиторії з 200 осіб.

Нещодавно Мейрівоне заявила, що застала чоловіка на зраді та подумує про розлучення з ним, оскільки не може пробачити йому зраду. До дивацтв жінки в мережі ставляться по-різному. Одні дивляться на її життя, як на кумедне реаліті-шоу, інші вважають, що їй необхідна допомога психіатрів. Сама ж Мораєс стверджує, що щаслива зі своєю ганчірковою "родиною" і продовжує публікувати для підписників відео та фото.

Раніше Фокус писав, що колумбієць, який живе з тканинною лялькою, оголосив про її третю вагітність.