Идеальный вариант для весны: Кейт Миддлтон сменила туфли на балетки

Принцесса Уэльская неожиданно сменила свою обычную обувь.

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Кейт Миддлтон посетила детский банк в Виндзоре, где рассказала о важности общественных инициатив и помогла разобраться с пожертвованиями для детей и молодых матерей. И, хотя такой наряд она уже надевала, принцесса неожиданно изменила свою стандартную обувь. Об этом пишет PageSix.

41-летняя принцесса Уэльская обычно носит туфли-лодочки для появления на публичных мероприятиях, однако в этот раз она выбрала пару остроносых замшевых балеток Boden за 190 долларов с элегантной квадратной пряжкой.

Миддлтон сочетала удобные балетки с бежевым блейзером Reiss, который она надевала уже несколько раз, однотонным белым топом и черными брюками L.K.Bennett. Свой образ она дополнила цитриновым ожерельем Daniela Draper за 1100 долларов и серьгами Sezane.

Во время встречи принцесса Уэльская встретилась с волонтерами и помогла рассортировать пожертвования в учреждении, которое обеспечивает нуждающиеся семьи одеждой, подгузниками, колясками, игрушками и другими предметами первой необходимости.

Королевским поклонникам, похоже, понравилась смена обуви, и они назвали ее родственной для женщин-профессионалов.

"Да, на плоской подошве, надеюсь, Кейт носит их немного чаще, чтобы мы могли сделать профессиональные варианты обуви удобными, а не каблуками", — прокомментировал один из фанатов в Instagram-аккаунте Royal Fashion Police.

Другой подписчик согласился, добавив: "Нормализуйте ношение балеток для женщин! Почему только мужчины должны иметь привилегию носить удобную обувь на работе? Я ничего не имею против каблуков, но часто они кажутся единственным приемлемым вариантом для женщин".

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