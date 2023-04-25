Ідеальний варіант для весни: Кейт Міддлтон змінила туфлі на балетки

Принцеса Уельська несподівано змінила своє звичайне взуття.

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Кейт Міддлтон відвідала дитячий банк у Віндзорі, де розповіла про важливість громадських ініціатив та допомогла розібратися з пожертвами для дітей і молодих матерів. І хоча таке вбрання вона вже одягала, принцеса несподівано змінила своє стандартне взуття. Про це пише PageSix.

41-річна принцеса Уельська зазвичай носить туфлі-човники для появи на публічних заходах, проте цього разу вона обрала пару гостроносих замшевих балеток Boden за 190 доларів з елегантною квадратною пряжкою.

Міддлтон поєднувала зручні балетки з бежевим блейзером Reiss, який вона одягала вже кілька разів, однотонним білим топом і чорними брюками LKBennett. Свій образ вона доповнила цитриновим намистом Daniela Draper за 1 100 доларів та сережками Sezane.

Під час зустрічі принцеса Уельська зустрілася з волонтерами і допомогла розсортувати пожертвування в закладі, який забезпечує сім'ї одягом, підгузками, колясками, іграшками й іншими предметами першої необхідності.

Королівським шанувальникам, схоже, сподобалася зміна взуття, і вони назвали його спорідненим для жінок-професіоналів.

"Так, на плоскій підошві, сподіваюся, Кейт носить їх трохи частіше, щоб ми могли зробити професійні варіанти взуття зручними, а не каблуками", — прокоментував один із фанатів у Instagram-акаунті Royal Fashion Police.

Інший підписник погодився, додавши: "Нормалізуйте носіння балеток для жінок! Чому тільки чоловіки повинні мати привілей носити зручне взуття на роботі? Я нічого не маю проти каблуків, але часто вони здаються єдиним прийнятним варіантом для жінок".

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