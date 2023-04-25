Поминальная неделя 2023 года: традиции и что запрещено делать

Вторую неделю после Пасхи также называют Радоницкой неделей, проводами, или Гробками. В эти дни принято поминать тех, кого уже нет с нами.

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Одной Пасхой не ограничиваются связанные с ней праздники. Как вся неделя до Пасхи имеет названия и обряды для каждого дня, так и недели после Пасхи также отмечаются по-своему. Фокус расскажет, как именно.

В 2023 году Пасху православные верующие отмечали 16 апреля. Первая неделя после этого праздника носила название Светлая Седмица. По древней традиции это время радости. Верующие ходят в гости и поздравляют друг друга словами: "Христос Воскрес – Воистину Воскрес!".

А с воскресения 23 апреля началась "Радоницкая" или "Поминальная" неделя, которая продлится до 29 апреля. В эти дни принято посещать кладбища и вспоминать умерших.

История Поминальной недели

В этот период языческие обряды тесно переплелись с церковными. Сразу после введения христианства в Киевской Руси, празднования Радуницы осуждались церковниками, но так как искоренить традиции почитания предков было невозможно, то их интегрировали в церковные традиции.

Считалось, что в эти дни духи умерших посещают своих родственников, а потому нужно "ходить к ним гости" и оставлять для них угощение на могилах. В эти дни часто "выкликали первый дождь", также устраивали народные гуляния и смотрины невест. Гулянья проходили на свежем воздухе, особенно, в первое воскресение после Пасхи, которое также называют Красной горкой. Девушки пели веснянки, дети играли деревянными ласточками, которые считаются вестницами весны. Также считалось хорошей приметой повенчаться на Красную горку.

Визиты на кладбища и обряды поминовения мертвых даже имеют языческие корни: в землю было принято закапывать крашанки, поливать могилы пивом, или вином. Причем "поминальными" крашанками считались те, которые выкрашены в желтый, или зеленый цвета. Считается, что в дохристианские времена в эти дни на холмах жгли костры в честь Даждьбога.

Какое значение имеют дни Поминальной недели

Считается, что нельзя поминать покойных раньше Радоницы. В среду, 26 апреля, устраивают панихиду, продолжая поминать усопших, несут цветы на кладбище. Среду Радоницы называют "лысой", поскольку считается, что сеять и высаживать что-либо в этот день бессмысленно. Ничего не взойдет.

Далее идет Фомин четверг, названный так в честь апостола Фомы. Считается, что это самый страшный день Поминальной недели. Именно в этот день, по поверьям, умершие посещают свои дома. Встретить их надо правильно. Для этого в одной из комнат открывают окно и оставляют угощение. Входить в эту комнату до утра нельзя. Чтобы себя обезопасить, можно рассыпать мак по углам и зажечь свечи перед иконами.

Поминальная пятница и Фомина, или Дедова суббота – это заключительные дни Радоницы. В эти дни принято поздравлять молодоженов, женившихся с осени по весну. Этот обряд имеет название Вьюнишник и напоминал колядование. Нарядно одетая толпа ходила по улицам, выкликая молодоженов, после им пели специальные песни, а те угощали поющих.

Интересно, но грустить в дни Поминальной недели считалось неправильным, так как это могло опечалить умерших. Ведь они должны быть рады, что о них помнят.

Чего нельзя делать в поминальные дни:

поминать самоубийц;

называть мертвых "покойниками" — их нужно упоминать только по именам, называть "родственниками" или "знакомыми";

прибирать на могилах, ведь наводить порядок на кладбище нужно еще до начала поминальных дней;

также кладбище в эти дни нельзя посещать беременным женщинам и детям до семи лет, потому что мертвые, как считается, могут попытаться забрать к себе юную душу;

нельзя оставлять на могилах искусственные цветы. Свежие цветы символизируют живую память об умерших;

нельзя считать деньги на кладбище – это приведет к финансовым проблемам;

нельзя ничего брать с кладбища;

нельзя наступать на могилы. Если это все таки произошло, перед тем, кто там похоронен нужно извиниться;

лучше всего посещать кладбище с утра. Чем ближе к вечеру, тем энергетика там становится более гнетущей;

нельзя употреблять спиртное и ругаться.

Приметы Поминальной недели:

Если приснился усопший родственник — это к исцелению от болезни;

Если в Поминальное воскресение было солнечно – таким же будет и все лето;

Если по утрам на Поминальной неделе туман – лето будет дождливым.

Напомним, сегодня, 25 апреля, православная церковь чтит память Василия Исповедника. Они был епископом в городе Пария в VIII веке. Прославился Василий как защитник христианства, за что его изгнали и он провел большую часть своей жизни в нищете до самой смерти.