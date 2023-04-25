Топ-6 причин "непохудения". Почему, соблюдая диету, вы не можете сбросить вес

Сиднейский диетолог отмечает, что устойчивая потеря веса может быть сложной задачей, и она зависит от многих факторов.

Related video

Часто вы следите за своим питанием, занимаетесь спортом, но вес все равно не уходит. Ведущий диетолог Сьюзи Баррелл из Сиднея выявила шесть причин, по которым ваша диета может не работать. Об этом пишет Daily Mail.

Сьюзи говорит, что устойчивая потеря веса может быть сложной задачей для многих и требует "правильного сочетания диеты, физических упражнений и мышления".

По ее словам, есть шесть причин, которые могут привести к тому, что стрелка на весах не сдвинется с места, включая слишком ограничительную и неустойчивую диету и даже недостаточное количество еды каждый день.

Другими факторами, которые могут помешать похудению, по словам Сьюзи, были слишком сильный стресс и плохой сон.

Шесть причин, по которым ваша диета не работает:

ваша диета слишком ограничивает;

вы не едите достаточно;

вы находитесь в состоянии стрессе

вы плохо спите;

вам нужно изменить свой режим тренировок;

ваши гормоны нуждаются в проверке.

"Вполне возможно хорошо питаться и заниматься спортом, но не получать желаемых результатов", — отмечает Сьюзи.

Она добавила, что тем, кто испытывает трудности с похудением, следует обратиться за советом к квалифицированным специалистам, специализирующимся на контроле веса и управлении гормонами.

В то время как многие сокращают количество калорий, чтобы похудеть, люди должны помнить о питательных веществах, которые они потребляют во время диеты.

Диетолог и писательница Эрин Палински-Уэйд ранее рассказывала, что некоторые калории усваиваются быстрее, чем другие, и поэтому вы быстрее чувствуете голод.

"В зависимости от того, что вы потребляете, калории из питательных веществ, таких как белок и ненасыщенные жиры, обеспечивают чувство сытости в течение длительного периода времени, в то время как калории из простых сахаров быстро усваиваются", — сказала она.

Простое сокращение калорий без предоставления вашему телу витаминов, белков и клетчатки, в которых оно нуждается, может быть контрпродуктивным при попытке избавиться от лишних килограммов.

Эрин также процитировала японское исследование, которое показало, что ограничение потребления калорий может привести к замедлению скорости метаболизма.

"Сосредоточьтесь на улучшении качества питания вашего рациона, а не на потреблении калорий, чтобы улучшить массу тела и свое здоровье", — сказала она.

Недостаток сна также может негативно повлиять на потерю веса, поскольку было доказано, что плохой сон связан с ожирением.

Сон очень важен для похудения Фото: Getty Images

По данным WebMD, тот, кто спит менее шести-семи часов, с большей вероятностью будет пить кофе несколько раз в день, пропускать тренировки и выбирать еду на вынос, когда он слишком устал, чтобы готовить домашнюю еду.

Исследователи обнаружили, что когда люди, сидящие на диете, спали меньше часов ночью, они становились "метаболически вялыми", несмотря на то, что количество потребляемых калорий оставалось прежним.

Как недостаток сна, так и стресс могут привести к выработке кортизола, гормона стресса, который способствует накоплению жира в организме.

Стресс также может вызвать эмоциональное переедание и отказ от обычного режима питания и физических упражнений.

Диетологи рекомендуют людям, стремящимся похудеть, добавить кардиотренировки, такие, как ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание, к своим еженедельным упражнениям, поскольку они очень эффективно сжигают калории.

Кардиотренировки полезны для похудения Фото: Getty Images

Тем не менее силовые и силовые тренировки могут быть более полезными для похудения, поскольку они повышают мышечный тонус и метаболизм, помогая людям сжигать калории в течение всего дня.

Также на аппетит, обмен веществ и распределение жира в организме могут сильно влиять гормоны.

Сьюзи рекомендует пройти профессиональную проверку гормонов, таких как лептин и инсулин, половые гормоны и гормон роста, чтобы убедиться, что они правильно регулируют процессы в организме.

Напомним, ранее тренер Дэвида Бекхэма рассказала пять секретов эффективной диеты. Ее знаменитый клиент соблюдает эти правила и отлично выглядит в 47 лет.