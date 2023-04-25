Топ-6 причин "несхуднення". Чому, дотримуючись дієти, ви не можете скинути вагу

Сіднейська дієтологиня зазначає, що стійка втрата ваги може бути складним завданням і залежить від багатьох факторів.

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Часто ви стежите за своїм харчуванням, займаєтеся спортом, але вага все одно не йде. Провідна дієтологиня Сюзі Баррелл із Сіднея виявила шість причин, через які ваша дієта може не працювати. Про це пише Daily Mail.

Сюзі каже, що стійка втрата ваги може бути складним завданням для багатьох і потребує "правильного поєднання дієти, фізичних вправ та мислення".

За її словами, є шість причин, які можуть призвести до того, що стрілка на вагах не зрушить з місця, включаючи надто обмежувальну та нестійку дієту і навіть недостатню кількість їжі щодня.

Іншими факторами, які можуть завадити схудненню, за словами Сюзі, були надто сильний стрес та поганий сон.

Шість причин, з яких ваша дієта не працює:

ваша дієта надто обмежує;

ви не їсте достатньо;

ви перебуваєте в стані стресу;

ви погано спите;

вам потрібно змінити свій режим тренувань;

ваші гормони потребують перевірки.

"Цілком можливо добре харчуватися і займатися спортом, але не отримувати бажаних результатів", — зазначає Сюзі.

Вона додала, що тим, хто зазнає труднощів зі схудненням, слід звернутися за порадою до кваліфікованих фахівців, які спеціалізуються на контролі ваги та управлінні гормонами.

У той час як більшість скорочує кількість калорій, щоб схуднути, люди повинні пам'ятати про поживні речовини, які вони споживають під час дієти.

Дієтологиня і письменниця Ерін Палінскі-Вейд раніше розповідала, що деякі калорії засвоюються швидше за інші, і тому ви швидше відчуваєте голод.

"Залежно від того, що ви споживаєте, калорії з поживних речовин, таких як білок та ненасичені жири, забезпечують відчуття ситості упродовж тривалого часу, тоді як калорії із простих цукрів швидко засвоюються", — сказала вона.

Просте скорочення калорій без надання вашому тілу вітамінів, білків і клітковини, яких воно потребує, може бути контрпродуктивним при спробі позбавитися зайвих кілограмів.

Ерін також процитувала японське дослідження, яке показало, що обмеження споживання калорій може призвести до уповільнення швидкості метаболізму.

"Зосередьтеся на покращенні якості харчування вашого раціону, а не на споживанні калорій, щоб покращити масу тіла та своє здоров'я", — сказала вона.

Нестача сну може негативно вплинути на втрату ваги, оскільки було доведено, що поганий сон пов'язаний з ожирінням.

Сон дуже важливий для схуднення Фото: Getty Images

За даними WebMD, той, хто спить менше ніж шість-сім годин, з більшою ймовірністю питиме каву кілька разів на день, буде пропускати тренування і вибирати доставку їжі, коли він занадто втомився, щоб готувати домашню їжу.

Дослідники виявили, що коли люди, які сидять на дієті, спали менше годин вночі, вони ставали "метаболічно млявими", всупереч тому, що кількість споживаних калорій залишалася незмінною.

Як нестача сну, так і стрес можуть призвести до вироблення кортизолу, гормону стресу, що сприяє накопиченню жиру в організмі.

Стрес також може спричинити емоційне переїдання та відмову від звичайного режиму харчування і фізичних вправ.

Дієтологи рекомендують людям, які прагнуть схуднути, додати кардіотренування, такі як ходьба, біг, їзда на велосипеді та плавання, до своїх щотижневих вправ, оскільки вони дуже ефективно спалюють калорії.

Кардіотренування корисні для схуднення Фото: Getty Images

Проте силові тренування можуть бути кориснішими для схуднення, оскільки вони підвищують м'язовий тонус та метаболізм, допомагаючи людям спалювати калорії протягом усього дня.

Також на апетит, обмін речовин та розподіл жиру в організмі можуть сильно впливати гормони.

Сюзі рекомендує пройти професійну перевірку гормонів, таких як лептин та інсулін, статеві гормони та гормон росту, щоб переконатися, що вони правильно регулюють процеси в організмі.

Нагадаємо, раніше тренер Девіда Бекхема розповіла п'ять секретів ефективної дієти. Її знаменитий клієнт дотримується цих правил і чудово виглядає у 47 років.