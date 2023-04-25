Шакира будет признана "Женщиной года" по версии Billboard Latinas

Суперзвезда колумбийской поп-музыки Шакира работает в музыкальной индустрии с подросткового возраста, за плечами у нее 11 студийных альбомов, а также несколько латинских Грэмми.

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46-летняя колумбийская певица Шакира будет признана "Женщиной года" журнала Billboard на их первом гала-вечере Latin Women in Music. Об этом пишет Billboard.

Предстоящий двухчасовой специальный выпуск, также известный как Mujeres Latinas in la Música, посвящен "латиноамериканским артисткам, руководителям и креативщикам, которые активно работают над позитивными изменениями, включением и гендерным паритетом в музыкальной индустрии".

В январе этого года ее песня "Shakira: BZRP Music Sessions #53" дебютировала под номером 9 в музыкальном чарте Billboard Hot 100. Дебют сделал ее первой женщиной, вошедшей в топ-10 с испанской песней.

Трек в настоящее время является рекордсменом по количеству прослушиваний латинских треков за 24 часа в истории Spotify и рекордом по количеству просмотров латинских треков на YouTube за 24 часа с более чем 63 миллионами просмотров. По данным журнала, он побил 14 мировых рекордов Гиннесса. Суперзвезда продала более 95 миллионов пластинок по всему миру, что сделало ее одной из самых продаваемых музыкантов всех времен.

"Шакира — идеальная женщина в музыке. Благодаря ей латиноамериканские женщины во всем мире получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала движение самостоятельно и продолжает оставаться более актуальной, чем когда-либо, с изяществом, глубокой традицией отдачи и огромным талантом. Она — воплощение женщины в музыке", — сказала Лейла Кобо, директор по контенту Billboard Latin Español.

Напомним, Шакира отвезла сыновей на острова перед путешествием в Майами.

Также Фокус писал о новой американской любви Шакиры.