Шакіру буде визнано "Жінкою року" за версією Billboard Latinas

Суперзірка колумбійської поп-музики Шакіра працює в музичній індустрії з підліткового віку, за плечима має 11 студійних альбомів, а також кілька латинських Греммі.

Related video

46-річну колумбійську співачку Шакіру буде визнано "Жінкою року" журналу Billboard на їхньому першому гала-вечорі Latin Women in Music. Про це пише Billboard.

Майбутній двогодинний спеціальний випуск, також відомий як Mujeres Latinas in la Música, присвячений "латиноамериканським артисткам, керівникам та креативникам, які активно працюють над позитивними змінами, включенням та гендерним паритетом у музичній індустрії".

У січні цього року її пісня Shakira: BZRP Music Sessions #53 дебютувала під номером 9 у музичному чарті Billboard Hot 100. Дебют зробив її першою жінкою, яка увійшла до топ-10 з іспанською піснею.

Трек в даний час є рекордсменом за кількістю прослуховувань латинських треків за 24 години в історії Spotify та рекордом за кількістю переглядів латинських треків на YouTube за 24 години з більш ніж 63 мільйонами переглядів. За даними журналу, він побив 14 світових рекордів Гіннесса. Суперзірка продала більше 95 мільйонів платівок по всьому світу, що зробило її однією з найпопулярніших музикантів усіх часів.

"Шакіра — ідеальна жінка в музиці. Завдяки їй латиноамериканські жінки у всьому світі отримали можливість писати і виконувати глибоко особисту музику. Вона створила рух самостійно і продовжує залишатися більш актуальною, ніж будь-коли, з витонченістю, глибокою традицією віддачі та величезним талантом. — Втілення жінки в музиці", — сказала Лейла Кобо, директор з контенту Billboard Latin Español.

Нагадаємо, Шакіра відвезла синів на острови перед подорожжю до Майамі.

Також Фокус писав про нове американське кохання Шакіри.