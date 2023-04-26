Морене Баккарин не нравилось сниматься в интимной сцене с Райаном Рейнольдсом

Морена Баккарин призналась, что ей не понравилось сниматься в двухдневной сексуальной сцене с Райаном Рейнольдсом в "Дэдпуле".

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43-летняя американская актриса Морена Баккарин снялась вместе с 46-летней канадским актером Райаном Рейнольдсом в первой части комедийной и остросюжетной франшизы "Дэдпул" еще в 2016 году. Морена сказала, что в целом ей понравилось сниматься, однако признала, что ей не было весело проводить два дня, снимая сцены секса с Райаном. Об этом пишет Daily Mail.

В фильме актриса бразильского происхождения играет Ванессу, девушку персонажа Райана, Уэйда Уилсона. На экране пара отмечала целый ряд событий сексом. Более того, для каждого праздника они надевали соответствующие наряды и проводили их в постели.

Говоря о съемках сцен, Морена призналась: "Это было действительно весело, только бы минус два дня сексуальных сцен. Это было замечательно, весь опыт".

Кадр из фильма "Дэдпул"

Говоря с телеведущим Конаном О’Брайеном еще в 2017 году, она добавила: "Потребовалось два дня, чтобы снять сцену секса, потому что я думаю, что мы занимались сладкой любовью в течение всего календарного года. Так было во все праздники, знаете ли. Поэтому мы одевались по-разному для каждого".

Кадр из фильма "Дэдпул"

В "Дэдпуле" Рейнольдс играет больного раком наемника Уэйда, который в попытке спасти свою жизнь подвергается экспериментальному лечению, вызывающему мутации. Он непреднамеренно остался с исцеляющими сверхспособностями, но также с изуродованной кожей, неустойчивым умом и "мрачным, извращенным" чувством юмора.

С тех пор "Дэдпул" превратился в хитовую франшизу, и Райан в настоящее время готовится начать съемки третьего фильма, выход которого запланирован на 2024 год. В фильме персонаж Райана использует машину времени, чтобы спасти Росомаху (Хью Джекман) перед его смертью в 2029 году, но в конечном итоге они потеряются в Мультивселенной. Пока они находятся в Мультивселенной, их будет преследовать Мобиус, у которого есть доступ к технологии путешествий во времени. Говоря о подготовке к фильму, Райан недавно рассказал о напряженном графике, которому он подвергается, чтобы вернуться в форму для фильма.

Напомним, Райан Рейнольдс опубликовал небольшой ролик, в котором пригласил Хью Джекмана вернуться к роли Росомахи — уже в "Дэдпуле 3".

Также Фокус писал, что Хью Джекман смешно поздравил Райана Рейнольдса с днем рождения.