Морені Баккарін не подобалося зніматися в інтимній сцені з Раяном Рейнольдсом

Морена Баккарін зізналася, що їй не сподобалося зніматися у дводенній сексуальній сцені з Раяном Рейнольдсом у "Дедпулі".

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43-річна американська акторка Морена Баккарін знялася разом із 46-річним канадським актором Раяном Рейнольдсом у першій частині комедійної та гостросюжетної франшизи "Дедпул" ще у 2016 році. Морена сказала, що загалом їй сподобалося зніматися, проте визнала, що їй не було весело проводити два дні, знімаючи сцени сексу з Раяном. Про це пише Daily Mail.

У фільмі акторка бразильського походження грає Ванессу, дівчину персонажа Райана, Вейда Вілсона. На екрані пара відзначала цілу низку подій сексом. Ба більше, для кожного свята вони одягали відповідні вбрання та проводили їх у ліжку.

Говорячи про зйомки сцен, Морена зізналася: "Це було справді весело, тільки б мінус два дні сексуальних сцен. Це було чудово, весь досвід".

Кадр із фільму "Дедпул"

Говорячи з телеведучим Конаном О'Браєном ще у 2017 році, вона додала: "Потрібно було два дні, щоб зняти сцену сексу, тому що я думаю, що ми займалися солодким коханням протягом усього календарного року. Так було у всі свята, чи знаєте. Тому ми одягалися по-різному для кожного".

Кадр із фільму "Дедпул"

У "Дедпулі" Рейнольдс грає хворого на рак найманця Вейда, який у спробі врятувати своє життя піддається експериментальному лікуванню, що викликає мутації. Він ненавмисно залишився з цілющими надздібностями, але також зі знівеченою шкірою, нестійким розумом і "похмурим, збоченим" почуттям гумору.

З того часу "Дедпул" перетворився на хітову франшизу, і Раян наразі готується розпочати зйомки третього фільму, вихід якого заплановано на 2024 рік. У фільмі персонаж Раяна використовує машину часу, щоб врятувати Росомаху (Г'ю Джекман) перед його смертю у 2029 році, але зрештою вони загубляться у Мультивсесвіті. Поки вони перебувають у Мультивсесвіті, їх переслідуватиме Мобіус, який має доступ до технології подорожей у часі. Говорячи про підготовку до фільму, Раян нещодавно розповів про напружений графік, якого він зазнає, щоб повернутися у форму для фільму.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс опублікував невеликий ролик, у якому запросив Г'ю Джекмана повернутися до ролі Росомахи — вже в "Дедпулі 3".

Також Фокус писав, що Г'ю Джекман смішно привітав Раяна Рейнольдса з днем народження.