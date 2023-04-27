Кэти Перри впервые прокомментировала свое приглашение выступить на коронации Чарльза ІІІ

Вместе с американской артисткой поздравить монарха прибудут Андреа Бочелли и Лайонел Ричи.

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38-летняя американская певица Кэти Перри раскрыла "дикие" планы на коронацию Чарльза ІІІ. Об этом пишет Hello Magazine.

Звезда сцены рассказала о своем предстоящем выступлении на коронации британского монарха в мае 2023, выразив свое волнение по поводу пребывания в Виндзорском замке.

Перри поделилась своим энтузиазмом по поводу королевского приглашения.

Описывая приглашение как "очень царственное", артистка сказала: "Это было похоже на скоропись, которую я никогда не видела [ранее]… Мне понравилось".

Кэти Перри и Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Она также вспомнила свою "честь" выступать на мероприятии, добавив: "Я являюсь послом одного из его фондов — Британского азиатского фонда, который в первую очередь сосредотачивается на прекращении торговли детьми, что является огромной проблемой нашего времени, когда люди не говорили достаточно об этом, и это просто совпадало со всеми моими ценностями… Он попросил меня спеть, и все совпало".

Она также рассказала, что королевская семья даже позволяет ей остаться в Виндзорском замке, сказав: "Я очень взволнована… Возможно, я буду загружать много публикаций, потому что я действительно буду в замке. Это дико".

Кэти Перри

Кэти Перри присоединится к Лайонелу Ричи в афише для шоу, которое состоится на территории Виндзорского замка в воскресенье 7 мая вместе с оперными звездами Андреа Бочелли и сэром Брином Терфелем и певицей Фреей Райдингс.

Напомним, Адель и Эд Ширан отказались участвовать в концерте в честь коронации Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о приглашенных звездах на коронацию Чарльза III.