Кеті Перрі вперше прокоментувала своє запрошення виступити на коронації Чарльза ІІІ

Разом з американською артисткою привітати монарха прибудуть Андреа Бочеллі та Лайонел Річі.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі розкрила "дикі" плани на коронацію Чарльза ІІІ. Про це пише Hello Magazine.

Зірка сцени розповіла про свій майбутній виступ на коронації британського монарха у травні 2023, висловивши своє хвилювання з приводу перебування у Віндзорському замку.

Перрі поділилася своїм ентузіазмом з приводу королівського запрошення.

Описуючи запрошення як "дуже царствене", артистка сказала: "Це було схоже на скоропис, якого я ніколи не бачила [раніше]… Мені сподобалося".

Кеті Перрі та Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Вона також згадала свою "честь" виступати на заході, додавши: "Я є послом одного з його фондів — Британського азійського фонду, який у першу чергу зосереджується на припиненні торгівлі дітьми, що є величезною проблемою нашого часу, коли люди не говорили достатньо про це, і це просто збігалося з усіма моїми цінностями… Він попросив мене заспівати, і все збіглося".

Вона також розповіла, що королівська родина навіть дозволяє їй залишитися у Віндзорському замку, сказавши: "Я дуже схвильована… Можливо, я буду викладати багато публікацій, тому що я справді буду в замку. Це дико".

Кеті Перрі

Кеті Перрі приєднається до Лайонела Річі в афіші для шоу, яке відбудеться на території Віндзорського замку в неділю 7 травня разом із оперними зірками Андреа Бочеллі та сером Бріном Терфелем і співачкою Фреєю Райдінгс.

Нагадаємо, Адель та Ед Ширан відмовилися брати участь у концерті на честь коронації Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про запрошених зірок на коронацію Чарльза ІІІ.