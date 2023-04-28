Кэти Холмс заметили с дочерью от Тома Круза в аэропорту (фото)

16-летняя Сури – единственная биологическая наследница голливудского актера.

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44-летнюю американскую актрису Кэти Холмс и ее 16-летнюю дочь от Тома Круза заметили в аэропорту. Об этом пишет Page Six.

Звездную маму и ее наследницу "поймали" папарацци в Лос-Анджелесе во время посадки на самолет в неизвестное место.

На фотографиях двое одеты в удобную одежду для поездки. Холмс выбрала черные спортивные штаны, удобный коричневый свитер и кепку.

16-летняя Сури заплела волосы в две косы, надела серую спортивную кофту и брюки кремового оттенка. У нее был нежно-розовый чемодан и маленькая сумочка.

Кэти Холмс с дочерью Сури

Американская актриса и ее дочь имеют близкие отношения, они живут вместе в Нью-Йорке. Хотя Холмс редко обсуждает свою дочь, их часто видят в городе. В личном интервью она рассказала о публичном детстве своей дочери и о своем желании защитить ее.

Том Круз с дочерью Сури Фото: Getty Images

"Что было очень важно для меня с моей дочерью, потому что она была так заметна в молодом возрасте, я действительно люблю ее защищать. Я очень благодарна быть мамой, быть ее мамой. Она невероятный человек", — сказала экс-жена Тома Круза журналу Glamour.

Напомним, Кэти Холмс всю жизнь защищала единственную наследницу от папарацци.

Также Фокус писал о съемке Кэти Холмс для глянца в образе украинского бренда.