Кеті Голмс помітили з донькою від Тома Круза в аеропорту (фото)

16-річна Сурі — єдина біологічна спадкоємиця голлівудського актора.

Related video

44-річну американську акторку Кеті Голмс та її 16-річну доньку від Тома Круза помітили в аеропорту. Про це пише Page Six.

Зіркову маму та її спадкоємицю "зловили" папараці в Лос-Анджелесі під час посадки на літак до невідомого місця.

На фотографіях двоє одягнені в зручний одяг для подорожі. Голмс була одягнена у чорні спортивні штани, зручний коричневий светр і кепку.

16-річна Сурі заплела волосся у дві коси, одягнула сіру спортивну кофту і штани кремового відтінку. У неї була ніжно-рожева валіза та маленька сумочка.

Кеті Голмс з донькою Сурі

Американська акторка та її донька мають близькі стосунки, вони живуть разом у Нью-Йорку. Хоча Голмс рідко обговорює свою доньку, їх часто бачать у місті. В особистому інтерв’ю вона розповіла про публічне дитинство своєї дочки та своє бажання захистити її.

Том Круз з донькою Сурі Фото: Getty Images

"Що було дуже важливим для мене з моєю донькою, тому що вона була такою помітною в молодому віці, я дійсно люблю її захищати. Я дуже вдячна бути мамою, бути її мамою. Вона неймовірна людина", — сказала ексдружина Тома Круза журналу Glamour.

Нагадаємо, Кеті Голмс усе життя захищала єдину спадкоємицю від папараці.

Також Фокус писав про зйомку Кеті Голмс для глянцю в образі українського бренду.