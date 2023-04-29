Звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт трогательно сообщила о беременности (фото)

Актриса ждет первенца от своего мужа Эндрю Лококо, с которым они сыграли свадьбу весной прошлого года. Первенец Бонни Райт должен появиться на свет уже в 2023 году.

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32-летняя актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли во всех восьми фильмах франшизы о Гарри Поттере, сообщила, что ждет первенца от своего мужа Эндрю Лококо. Новость Бонни сообщила в Instagram, пишет People.

Пара опубликовала совместное фото, а Райт написала: "У нас будет ребенок! Так рада поделиться с ним этой прекрасной Землей".

Бонни Райт и ее муж Эндрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright Бонни Райт и ее муж Эндрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright

Она отметила, что малыш должен появиться на свет в конце 2023 года.

Бонни Райт и Эндрю Лококо поженились в марте 2022 года на открытой церемонии в Экологическом центре в Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния.

Свадьба Бонни Райт в 2022 году Фото: Instagram thisisbwright

Актриса сама сообщила о замужестве, опубликовав фото у бассейна и похваставшись обручальными кольцами.

Бонни Райт сыграла во всех фильмах о Гарри Поттере и снималась до 2016 года. Ее последней картиной стал проект "Шоссе для игроков". Позже она заявила, что прекращает актерскую карьеру и хочет сосредоточиться на работе режиссером.

Бонни Райт и Дэниэл Рэдклифф Фото: Скриншот

После окончания университета в 2012 году она создала собственную кинокомпанию Bon Bon Lumiere, специализирующуюся на создании короткометражных фильмов.

До Эндрю Лококо Бонни встречалась с актером и моделью Джейми Кэмпбеллом Бауэром, который в фильмах франшизы играл молодого Геллерта Гриндевальда. Пара была помолвлена и готовилась к свадьбе, однако Бонни и Джейми расстались.

После у Бонни Райт были отношения с владельцем ночного клуба Саймоном Хаммерштерном, который был старше ее на 13 лет. Но уже в 2015 году они разошлись. Про ее супруга Эндрю Лококо практически ничего неизвестно, Бонни не рассказывала, как и где они познакомились.

Напомним, ранее Дэниел Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере, и его давняя подруга Эрин Дарк сообщили о рождении первенца.