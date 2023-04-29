Зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт зворушливо повідомила про вагітність (фото)

Акторка чекає на первістка від свого чоловіка Ендрю Лококо, з яким вони зіграли весілля минулого року. Первісток Бонні Райт має з'явитися на світ уже в 2023 році.

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32-річна акторка Бонні Райт, яка зіграла Джіні Візлі у всіх восьми фільмах франшизи про Гаррі Поттера, повідомила, що чекає на первістка від свого чоловіка Ендрю Лококо. Новину Бонні повідомила в Instagram, пише People.

Пара опублікувала спільне фото, а Райт написала: "У нас буде дитина! Так рада поділитися з нею цією прекрасною Землею".

Бонні Райт та її чоловік Ендрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright Бонні Райт та її чоловік Ендрю Лококо Фото: Instagram thisisbwright

Вона зазначила, що малюк має з'явитися на світ наприкінці 2023 року.

Бонні Райт та Ендрю Лококо одружилися у березні 2022 року на відкритій церемонії в Екологічному центрі в Сан-Хуан-Капістрано, Каліфорнія.

Весілля Бонні Райт у 2022 році Фото: Instagram thisisbwright

Акторка сама повідомила про заміжжя, опублікувавши фото біля басейну і похвалявшись обручками.

Бонні Райт зіграла у всіх фільмах про Гаррі Поттера і знімалася до 2016 року. Її останньою картиною став проєкт "Шосе для гравців". Пізніше вона заявила, що припиняє акторську кар'єру та хоче зосередитися на роботі режисером.

Бонні Райт і Деніел Редкліфф Фото: Скриншот

Після закінчення університету у 2012 році вона створила власну кінокомпанію Bon Bon Lumiere, що спеціалізується на створенні короткометражних фільмів.

До Ендрю Лококо Бонні зустрічалася з актором та моделлю Джеймі Кемпбеллом Бауером, який у фільмах франшизи грав молодого Геллерта Гріндевальда. Пара була заручена і готувалася до весілля, проте Бонні та Джеймі розлучилися.

Після у Бонні Райт були стосунки з власником нічного клубу Саймоном Хаммерштерном, який був старший за неї на 13 років. Але вже 2015 року вони розійшлися. Про її чоловіка Ендрю Лококо майже нічого невідомо, Бонні не розповідала, як і де вони познайомилися.

Нагадаємо, раніше Деніел Редкліфф, зірка фільмів про Гаррі Поттера, та його давня подруга Ерін Дарк повідомили про народження первістка.