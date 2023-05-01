Кэтрин Зета-Джонс вышла на публику в черном полупрозрачном платье (фото)

На официальном мероприятии появились главные герои картины "Уэнздей".

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла на публику в полупрозрачном черном платье. Снимками в стильном аутфите звезда экрана поделилась в своем Instagram.

Накануне жена Майкла Дугласа прибыла на официальное событие в Голливуде, организованное Netflix для картины "Уэнздей", в которой она снимается вместе с Дженной Ортегой, Гвендолин Кристи и Луисом Гусманом.

Для этого случая актриса позировала в черном платье с открытыми плечами с шелковистым черным бюстгальтером и юбкой, обшитой прозрачной черной тканью. Корсетный лиф и изящная кружевная накладка с цветочным орнаментом еще больше украсили изделие с романтическими нотками.

"Время с семьей! Фантастически воссоединиться с моей семьей Уэнздей Аддамс прошлым вечером", — прокомментировала карусель фото Кэтрин Зета-Джонс.

Кэтрин Зета-Джонс

Что касается обуви, то Зета-Джонс завершила свой аутфит динамическими туфлями с острым носом.

Кэтрин Зета-Джонс на мероприятие

Кэтрин Зета-Джонс часто носит элегантную обувь на красных дорожках. Ее наряды для торжественных событий обычно дополняют острые туфли или босоножки с ремешками от ведущих брендов, в том числе от Christian Louboutin.

Звезда возглавляет собственную линию одежды и обуви Casa Zeta-Jones с момента ее запуска в 2017 году.

Кэтрин Зета-Джонс

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поздравили свою дочь с 20-летием.

Также Фокус писал о путешествии Кэтрин Зета-Джонс по лондонскому метро.