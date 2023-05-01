Кэтрин Зета-Джонс вышла на публику в черном полупрозрачном платье (фото)
На официальном мероприятии появились главные герои картины "Уэнздей".
53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла на публику в полупрозрачном черном платье. Снимками в стильном аутфите звезда экрана поделилась в своем Instagram.
Накануне жена Майкла Дугласа прибыла на официальное событие в Голливуде, организованное Netflix для картины "Уэнздей", в которой она снимается вместе с Дженной Ортегой, Гвендолин Кристи и Луисом Гусманом.
Для этого случая актриса позировала в черном платье с открытыми плечами с шелковистым черным бюстгальтером и юбкой, обшитой прозрачной черной тканью. Корсетный лиф и изящная кружевная накладка с цветочным орнаментом еще больше украсили изделие с романтическими нотками.
"Время с семьей! Фантастически воссоединиться с моей семьей Уэнздей Аддамс прошлым вечером", — прокомментировала карусель фото Кэтрин Зета-Джонс.
Что касается обуви, то Зета-Джонс завершила свой аутфит динамическими туфлями с острым носом.
Кэтрин Зета-Джонс часто носит элегантную обувь на красных дорожках. Ее наряды для торжественных событий обычно дополняют острые туфли или босоножки с ремешками от ведущих брендов, в том числе от Christian Louboutin.
Звезда возглавляет собственную линию одежды и обуви Casa Zeta-Jones с момента ее запуска в 2017 году.
Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поздравили свою дочь с 20-летием.
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