Кетрін Зета-Джонс вийшла на публіку в чорній напівпрозорій сукні (фото)

На офіційному заході зʼявилися головні герої картини "Венздей".

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53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс вийшла на публіку в напівпрозорій чорній сукні. Знімками у стильному аутфіті зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

Напередодні дружина Майкла Дугласа прибула на офіційну подію в Голлівуді, організовану Netflix для картини "Венздей", у якій вона знімається разом із Дженною Ортегою, Гвендолін Крісті та Луїсом Гусманом.

Для цієї нагоди акторка позувала в чорній сукні з відкритими плечима з шовковистим чорним бюстгальтером і спідницею, обшитою прозорою чорною тканиною. Корсетний ліф і витончена мереживна накладка з квітковим орнаментом ще більше оздобили виріб із романтичними нотками.

"Час із сім'єю! Фантастично возз'єднатися з моєю сім'єю Венздей Аддамс минулого вечора", — прокоментувала карусель фото Кетрін Зета-Джонс.

Кетрін Зета-Джонс

Що стосується взуття, то Зета-Джонс завершила свій аутфіт динамічними туфлями з гострим носом.

Кетрін Зета-Джонс на заході

Кетрін Зета-Джонс часто носить елегантне взуття на червоних доріжкахі. Її вбрання для урочистих подій зазвичай доповнюють гострі човники або босоніжки з ремінцями від провідних брендів, у тому числі від Christian Louboutin.

Зірка також очолює власну лінію одягу та взуття Casa Zeta-Jones з моменту її запуску в 2017 році.

Кетрін Зета-Джонс

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас привітали доньку з 20-річчям.

Також Фокус писав про подорож Кетрін Зета-Джонс лондонським метро.