Блейк Лайвли ответила, появится ли на Met Gala-2023

В 2022 году актриса с мужем Райаном Рейнольдсом была ведущей события.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли сообщила о своем отсутствии на Met Gala-2023. Об этом пишет People.

Одной из самых ожидаемых гостей ежегодного бала Института костюма была Блейк Лайвли, которая в прошлом году была ведущей события в компании своего мужа Райана Рейнольдса.

Учитывая ее тесную связь с домом моды "Chanel" и личную привязанность к Карлу Лагерфельду, присутствие актрисы было почти обязательным условием для вечера этого года: вместе с такими гостями, как Кара Делевинь и кошка Шупетт, естественно.

Блейк Лайвли на Met Gala-2022 Фото: Скриншот

Однако, Лайвли призналась, что она пропускает этот праздник и будет наблюдать за красной дорожкой, не выходя из дома.

Во время повторного открытия звездного бутика Tiffany & Co на 5-й авеню знаменитость подтвердила журналистам, когда ее спросили о ее культовом платье Atelier Versace с гала-вечера 2022 года, что она "будет носить его на своем диване в понедельник".

Лайвли не раскрыла никакой дополнительной информации о ее посещаемости или отсутствии. Однако, учитывая, что она только что родила своего четвертого ребенка, возможно, она использует любую возможность, чтобы насладиться важным мгновением со своим мужем Райаном Рейнольдсом и тремя их дочерями, Джеймс, 8, Инез, 6, и Бетти, 3.

Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Напомним, 35-летняя Блейк Лайвли впервые после четвёртых родов появилась на красной дорожке.

Также Фокус писал о роскошном выходе Блейк Лайли в кожаном платье-тренче на публику.