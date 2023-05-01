Блейк Лайвлі відповіла, чи зʼявиться на Met Gala-2023

У 2022 році акторка з чоловіком Раяном Рейнольдсом була ведучою події.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі повідомила про свою відсутність на Met Gala-2023. Про це пише People.

Однією з найбільш очікуваних гостей щорічного балу Інституту костюма була Блейк Лайвлі, яка минулого року була ведучою події в компанії свого чоловіка Раяна Рейнольдса.

Враховуючи її тісний зв’язок із будинком моди "Chanel" та особисту прихильність до Карла Лагерфельда, присутність акторки була майже обов’язковою умовою для цьогорічного вечору: разом із такими гостями, як Кара Делевінь і кішка Шупетт, звичайно.

Блейк Лайвлі на Met Gala-2022 Фото: Скриншот

Однак, Лайвлі зізналася, що вона пропускає цьогорічне свято і буде спостерігати за червоною доріжкою, не виходячи з дому.

Під час повторного відкриття зіркового бутіка Tiffany & Co на 5-й авеню знаменитість підтвердила журналістам, коли її запитали про її культову сукню Atelier Versace з гала-вечора 2022 року, що вона "буде носити це на своєму дивані в понеділок".

Лайвлі не розкрила жодної додаткової інформації про її відвідуваність або відсутність. Проте, враховуючи, що вона щойно народила свою четверту дитину, можливо, вона використовує будь-яку нагоду, щоб насолодитися важливою миттю зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом і трьома їхніми доньками, Джеймс, 8, Інез, 6, і Бетті, 3.

Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, 35-річна Блейк Лайвлі вперше після четвертих пологів зʼявилася на червоній доріжці.

Також Фокус писав про розкішний вихід Блейк Лайлі у шкіряній сукні-тренчі на публіку.