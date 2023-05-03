Украинка победила в конкурсе на лучший логотип для коронации Чарльза III

Неофициальный логотип церемонии, которая пройдет 6 мая, создала одесситка Елизавета Зубенко.

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Уже в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится одно из самых важных событий в Великобритании — коронация 74-летнего Чарльза III. И на коронации будет представлен неофициальный логотип авторства украинского дизайнера Елизаветы Зубенко. Об этом сообщили на официальной странице посольства Великобритании в Киеве в Facebook.

Лучшую эмблему выбирало жюри, в состав которой вошли представители Посольства, глава организации BRAND UKRAINE Мария Липяцкая и руководитель программы дизайна, архитектуры и моды Study UK — British Council Анна Робинсон.

Неофициальный логотип коронации короля Чарльза Фото: Facebook / British Embassy Kyiv

"Работу продемонстрируют во время торжественного приема по случаю коронации", — сообщили в посольстве. Сама Елизавета свой успех пока никак не прокомментировала.

Напомним, план коронации короля Чарльза получил название "Золотая сфера". Она будет короче, чем у его матери, королевы Елизаветы II, и на ней будет меньше гостей.

Также организаторы постараются, чтобы она получилась более современной, но при этом традиционной.

Известно уже, что принц Джордж, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, получил важную роль пажа. А сам король выразил пожелание, чтобы церемония была "достойной". Уже утвержден дресс-код и список гостей.

На церемонии зрители трансляций и приглашенные гости смогут увидеть все сокровища короны, которые обычно хранятся в Тауэре. Они уникальны, потому что, несмотря на свою историческую ценность и музейный статус, они являются "рабочими", то есть их извлекают из хранилища каждый раз, когда они требуются на официальных мероприятиях.

Интересно, но самым старым артефактом является не корона, или скипетр, а маленькая ложечка, в которую наливают елей из специального флакона в форме орла. Это единственное коронационное сокровище, сохранившееся со времен средневековья.