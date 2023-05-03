56-летняя Хелена Бонем Картер была замечена на прогулке в странном образе (фото)

У знаменитий актрисы эксцентричное чувство стиля.

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56-летняя британская актриса Хелена Бонем Картер была замечена на прогулке в Лондоне в странном для теплой погоде образе. Знаменитость видели, когда она направлялась к своему голубому Fiat 500. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Гарри Поттера" для выхода выбрала цветную длинную юбку, которую она сочетала с черно-белым причудливым цветочным шарфом. Несмотря на теплую весеннюю погоду, она надела коричневое шерстяное пальто, а завершила образ черными кроссовками и небольшой черной сумочкой. Объемные каштановые волосы с седыми прядями Картер уложила в высокую прическу и закрепила с помощью заколки.

Напомним, в 2021 году исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблен в актрису Хелену Бонэм Картер. Однако актриса, сыгравшая в сериале злодейку Беллатрису Лестрейндж, была далека от любовного интереса Рэдклиффа на съемочной площадке.

Фокус также писал, что Хелене Бонем Картер присвоили орден Британской империи. Незадолго до этого она успешно сыграла родль королевы-матери в фильме "Король говорит".