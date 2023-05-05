Зендаю и Тома Холланда заметили на "спортивном" свидании (фото, видео)

Звездная пара оказалась на трибунах баскетбольного матча.

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26-летняя американская актриса Зендая и ее бойфренд Том Холланд были замечены на "спортивном" свидании. Об этом пишет Hollywood Life.

Звездная пара посетила игру "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Голден Стейт Уорриорз". Зендая и ее "Спайдермен" прижались друг к другу, наслаждаясь игрой. Актриса выбрала белый кроп-топ, черные джинсы и бейсболку с логотипом Golden State Warriors, а ее возлюбленный был в белом свитере с круглым вырезом и черных брюках.

Зендая дополнила свой повседневный образ парой прозрачных очков.

Зендая и Том Холланд

На отдельном видео коллеги по фильму "Человек-паук: Возвращение домой" спрыгивали со своих мест и кричали на происходящие на площадке события. Знаменитости хлопали во время просмотра игры, а позже звезда "Эйфории" даже помахала рукой и улыбнулась, когда джамботрон включил ее.

Зендая и Том Холланд

За несколько дней до этого состоялся ежегодный балл Института костюма Met Gala 2023, однако Зендаи и Тома Холланда на мероприятии не было.

Зендая и Том Холланд

Напомним, Зендая рассказала о недоразумениях в разговорах с Томом Холландом.

Также Фокус писал об экскурсии Тома Холланда и Зендаи в настоящий английский замок.