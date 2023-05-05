Зендею та Тома Голланда помітили на "спортивному" побаченні (фото, відео)

Зіркова пара опинилася на трибунах баскетбольного матчу.

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26-річна американська акторка Зендея та її бойфренд Том Голланд були помічені на "спортивному" побаченні. Про це пише Hollywood Life.

Зіркова пара відвідала гру "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Голден Стейт Ворріорз". Зендея та її "Спайдермен" притиснулися одне до одного, насолоджуючись грою. Акторка вибрала білий кроп-топ, чорні джинси та чорну бейсболку з логотипом Golden State Warriors, а її коханий був у білому светрі з круглим вирізом і чорних штанах.

Зендея доповнила свій повсякденний образ парою прозорих окулярів.

Зендея та Том Голланд

На окремому відео колеги по фільму "Людина-павук: Повернення додому" зістрибували зі своїх місць і кричали на події, що відбувалися на майданчику. Знаменитості плескали під час перегляду гри, а пізніше зірка "Ейфорії" навіть помахала рукою та посміхнулася, коли джамботрон увімкнув її.

Зендея та Том Голланд

За кілька днів до цього відбувся щорічний бал Інституту костюма Met Gala 2023, проте Зендеї та Том Голланда на заході не було.

Зендея та Том Голланд

Нагадаємо, Зендея розповіла про непорозуміння в розмовах з Томом Голландом.

Також Фокус писав про екскурсію Тома Голланда та Зендеї у справжній англійський замок.