Ева Лонгория в роскошном платье вышла красную дорожку Gold House

Гала-концерт Gold House чествует 100 лидеров азиатско-тихоокеанского региона, которые в этом году оказали значительное влияние на американскую культуру.

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47-летняя американская актриса Ева Лонгория посетила 2-ой ежегодный гала-концерт Gold House в качестве лауреат списка A100 2023 года. На красной дорожке музыкального центра в Лос-Анджелесе звезда появилась в роскошном образе. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского мероприятия, тема которого была "Золотой мост", звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" надела платье миди без бретелек от бренда David Koma, украшенное стразами. Свой образ она дополнила черными туфлям Aquazzura с блестками. В качестве аксессуаров Лонгория выбрала длинные бриллиантовые серьги и несколько массивных колец с бриллиантами Shay jewelry. Темные волосы актриса собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

На гала-вечере Лонгория получила награду Gold Ally Award. Во время своей благодарственной речи она подчеркнула параллели между азиатской и латиноамериканской культурами: "Вероятно, больше всего нас объединяет то, что у большинства из нас есть родители, которые не понимают, чем мы на самом деле зарабатываем на жизнь".

Напомним, ранее Ева Лонгория поделилась редким семейным фото в честь дня рождения мужа.

Также Фокус писал, что Ева Лонгория появилась на обложке мексиканского Vogue.