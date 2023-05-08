Єва Лонгорія в розкішній сукні вийшла червону доріжку Gold House

Гала-концерт Gold House вшановує 100 лідерів азійсько-тихоокеанського регіону, які цього року вплинули на американську культуру.

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47-річна американська акторка Єва Лонгорія відвідала 2-й щорічний гала-концерт Gold House як лауреатка списку A100 2023 року. На червоній доріжці музичного центру в Лос-Анджелесі зірка з'явилася у розкішному образі. Про це пише Daily Mail.

Для світського заходу, тема якого була "Золотий міст", зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" одягла сукню міді без бретельок від бренду David Koma, прикрашену стразами. Свій образ вона доповнила чорними туфлями Aquazzura з блискітками. Як аксесуари Лонгорія вибрала довгі діамантові сережки та кілька масивних каблучок із діамантами Shay jewelry. Темне волосся акторка зібрала у хвіст і зробила макіяж із акцентом на очах.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

На гала-вечорі Лонгорія здобула нагороду Gold Ally Award. Під час своєї промови подяки вона підкреслила паралелі між азійською та латиноамериканською культурами: "Ймовірно, найбільше нас об'єднує те, що в більшості з нас є батьки, які не розуміють, чим ми насправді заробляємо на життя".

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія поділилася рідкісним сімейним фото на честь дня народження чоловіка.

Також Фокус писав, що Єва Лонгорія з'явилася на обкладинці мексиканського Vogue.