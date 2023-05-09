57-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в персиковом бикини

Знаменитая актриса часто делиться с поклонниками фотографиями в купальниках.

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57-летняя британская актриса, модель и продюсер Элизабет Херли продолжает оставаться в прекрасной форме и демонстрирует миллионам подписчиков в соцсети стройную и подтянутую фигуру. В частности, в своем Instagram-аккаунте она опубликовала серию фотографий в персиковом купальнике из собственной линии Elizabeth Hurley Beach.

На снимках звезда, которая в июне этого года отметит свой 58-й день рождения, позировала перед зеркалом в спальне. Элизабет аккуратно завила свои длинные шоколадно-каштановые локоны и добавила пару сережек к пикантному образу. На ее губах был блеск, который подходил по цвету к ее купальнику.

В подписи она написала: "Вы знали, что у меня есть близнец? Мы оба одеты в наши новые бикини Peaches от @elizabethhurleybeach".

"Одна из самых потрясающих женщин на планете", — написал поклонник в комментариях под публикацией.

"Неплохо… как хорошее вино, хорошо выдержанное", — размышлял другой.

Ранее звезда говорила, что одним из секретов молодости стал отказ от алкогольных напитков. Элизабет редко употребляет напитки с градусом. Кроме того, она много времени уделяет увлажнению своей кожи.

Также Фокус писал, что Элизабет Херли вышла в свет с сыном, который взял у своей матери все самое лучшее.