57-річна Елізабет Герлі продемонструвала фігуру у персиковому бікіні

Знаменита акторка часто ділиться з шанувальниками фотографіями у купальниках.

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57-річна британська акторка, модель та продюсер Елізабет Герлі продовжує залишатися у чудовій формі та демонструє мільйонам передплатників у соцмережі струнку та підтягнуту фігуру. Зокрема, у своєму Instagram-акаунті вона опублікувала серію фотографій у персиковому купальнику із власної лінії Elizabeth Hurley Beach.

На знімках зірка, яка у червні цього року відзначить свій 58-й день народження, позувала перед дзеркалом у спальні. Елізабет акуратно завила свої довгі шоколадно-каштанові локони і додала пару сережок до пікантного образу. На її губах був блиск, який підходив кольором до її купальника.

У підписі вона написала: "Ви знали, що у мене є близнюк? Ми обидва одягнені в наші нові бікіні Peaches від @elizabethhurleybeach".

"Одна з найприголомшливіших жінок на планеті", — написав шанувальник у коментарях під публікацією.

"Непогано... як гарне вино, добре витримане", — розмірковував інший.

Раніше зірка говорила, що одним із секретів молодості стала відмова від алкогольних напоїв. Елізабет рідко вживає напої із градусом. Крім того, вона багато часу приділяє зволоженню своєї шкіри.

Також Фокус писав, що Елізабет Герлі вийшла у світ із сином, який взяв у своєї матері все найкраще.