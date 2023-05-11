Эмили Ратаковски надела футболку с Меган Фокс на игру "Никс" (фото)

Эмили Ратаковски подтвердила, что Меган Фокс — ее настоящая любовь.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски появилась в футболке с Меган Фокс на арене игры "Никс" в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Модель польско-еврейского происхождения надела футболку с фотографией 36-летней актрисы из комедии с элементами фильма ужасов 2009 года "Тело Дженнифер". Она сочетала ее с мешковатыми джинсами с низкой посадкой EB Denim, которые подчеркивали ее подтянутый живот. Свой образ Ратаковски дополнила белыми кроссовками и синей курткой-бомбером.

Эмили недавно призналась, что хочет исследовать свою бисексуальность, несмотря на то, что в последнее время ходят слухи о ее отношениях с британским певцом Гарри Стайлсом. Их засняли папарацци, когда они наслаждались страстным поцелуем в столице Японии в марте 2023 года.

Вокруг бисексуальной Меган Фокс, которая еще пару месяцев назад активно готовилась к свадьбе, все больше ходит слухов о разрыве с музыкантом Machine Gun Kelly.

Напомним, Эмили Ратаковски показала стильный аутфит для весны 2023.

Также Фокус писал о ссоре Эмили Ратаковски и Оливии Уайлд на фоне поцелуя модели с Гарри Стайлсом.