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Стиль жизни

Синди Кроуфорд продемонстрировала комфортный образ для обыденных дел весной 2023 (фото)

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Фото: Instagram/cindycrawford | Синди Кроуфорд

Звезда подиумов отправилась за покупками в Малибу.

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57-летняя американская модель Синди Кроуфорд продемонстрировала комфортный образ для прохладной весны 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Мама Кайи Гербер накануне запасалась продуктами в Whole Foods после того, как вышла из спа-салона в Малибу.

Возвращаясь из супермаркета в машину, 57-летняя звезда подиумов, украсившая 18 обложек Vogue за свою модельную карьеру, выглядела расслабленной, держа в руках коричневый бумажный пакет.

Для своего непринужденного выхода Синди надела темно-синий свитер с длинными рукавами, укороченные белые джинсы и коричневые босоножки с золотой пряжкой.

Ее каштановые волосы были уложены объемными волнами, которые каскадом спадали на ее плечи, и она скрыла глаза за массивными очками.

Синди Кроуфорд

Казалось, модель наслаждается редкими мгновениями со своим мужем Рэнди Гербером и их двумя детьми — Кайей, 21, и Пресли, 23. Дочь знаменитости также строит довольно успешную карьеру в модельной индустрии, украшая обложки известных глянцев и участвуя в показах мод.

Напомним, Синди Кроуфорд рассказала, как они с мужем делят домашние обязанности.

Также Фокус писал об идеальном весеннем образе 2023 от Синди Кроуфорд.