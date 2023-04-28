57-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальный весенний образ 2023 (фото)

Супермодель 90-х отправилась на шопинг в Малибу.

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57-летняя американская модель Синди Кроуфорд продемонстрировала удачный образ для весенних дней 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Мама Кайи Гербер отправилась на шоппинг в торговом центре Cross Creek в Малибу. Супермодель 90-х выбрала для выхода в свет пару черных джинсов-клеш, которые она заправила в белый полосатый джемпер.

Синди подчеркнула талию темным поясом и прибавила рост своей фигуре в черных босоножках. Звезда подиумов положила свои вещи в большую темно-синюю сумку и прикрыла глаза парой очков. Среди аксессуаров также были лаконичные серебряные часы.

Мама двоих оставила свои темные волосы распущенными и сделала минимальный макияж.

Это произошло после того, как она недавно рассказала о своем браке с 61-летним Рэнди Гербером во время интервью People.

Синди Кроуфорд

До встречи с мужем модель была замужем за 73-летним актером "Красотки" Ричардом Гиром с 1991 по 1995 год.

В конце концов, модель познакомилась с предпринимателем, и они поженились в 1998 году. Звездная пара воспитывает 23-летнего сына Пресли и 21-летнюю дочь Кайю, пошедшую по карьерным стопам матери.

Напомним, 57-летнюю Синди Кроуфорд заметили во время романтического свидания с мужем в Малибу.

Также Фокус писал о разделе домашних обязанностей в семье Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.