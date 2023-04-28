57-річна Сінді Кроуфорд продемонструвала ідеальний весняний образ 2023 (фото)

Супермодель 90-х відправилася на шопінг у Малібу.

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57-річна американська модель Сінді Кроуфорд продемонструвала вдалий образ для весняних днів 2023. Про це пише Daily Mail.

Мама Кайї Гербер відправилася на шопінг у торговому центрі Cross Creek у Малібу. Супермодель 90-х обрала для виходу у світ пару чорних джинсів-кльош, які вона заправила в білий смугастий джемпер.

Сінді підкреслила талію темним поясом і додала зросту своїй фігурі в чорних босоніжках. Зірка подіумів поклала свої речі у велику темно-синю сумку та прикрила очі парою сонцезахисних окулярів. Серед аксесуарів також був лаконічний срібний годинник.

Мама двох залишила своє темне волосся розпущеним та зробила мінімальний макіяж.

Це сталося після того, як вона нещодавно розповіла про свій шлюб із 61-річним Ренді Гербером під час інтерв’ю People.

Сінді Кроуфорд

До зустрічі з чоловіком модель була одружена з 73-річним актором "Красуні" Річардом Гіром з 1991 по 1995 рік.

Зрештою модель познайомилася з підприємцем, і вони одружилися в 1998 році. Зіркова пара виховує 23-річного сина Преслі та 21-річну доньку Кайю, яка пішла карʼєрними стопами матері.

Нагадаємо, 57-річну Сінді Кроуфорд помітили під час романтичного побачення з чоловіком у Малібу.

Також Фокус писав про розподіл домашніх обовʼязків у родині Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера.