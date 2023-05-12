Николь Кидман пришла на церемонию ACM Awards в компании мужа

Звездные супруги показали свои нежные чувства на публике.

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55-летняя австралийская актриса Николь Кидман посетила 58-ю церемонию вручения премии Academy Of Country Music Awards во Фриско, штат Техас. Компанию ей составил ее супруг, 55-летний австралийский певец Кит Урбан, с которым они нежно держались за руки. Об этом пишет Daily Mail.

Николь Кидман пришла на мероприятие без бюстгальтера и рубашки под мерцающим костюмом от Chanel, расшитым бисером. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуках с ремешками. Свои длинные светлые волосы актриса оставила распущенными и сделала нежный макияж. Из аксессуаров Николь выбрала несколько золотых ожерелий.

Тем временем Урбан, за которым она замужем уже 17 лет, тоже сделал смелый шаг и появился без рубашки в черном костюме и подходящем жилете.

Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Getty Images

Влюбленный дуэт нежно держался за руки, позируя вместе на красной дорожке церемонии.

Кит рассказал о своем браке с Николь перед церемонией вручения наград ACM Awards и сказал, что не всегда легко совмещать карьеру с личной жизнью, однако в их союзе действует правило — "семья всегда на первом месте".

Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Getty Images

Напомним, Николь Кидман на красной дорожке Met Gala 2023 года появилась в платье из рекламы Chanel №5 2004 года.

Также Фокус писал, что дочь Николь Кидман и Тома Круза кардинально сменила имидж.