Ніколь Кідман прийшла на церемонію ACM Awards у компанії чоловіка

Зіркове подружжя показало свої ніжні почуття на публіці.

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55-річна австралійська акторка Ніколь Кідман відвідала 58-му церемонію вручення премії Academy Of Country Music Awards у Фріско, штат Техас. Компанію їй склав її чоловік, 55-річний австралійський співак Кіт Урбан, з яким вони ніжно трималися за руки. Про це пише Daily Mail.

Ніколь Кідман прийшла на захід без бюстгальтера та сорочки під мерехтливим костюмом від Chanel, розшитим бісером. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на підборах із ремінцями. Своє довге світле волосся акторка залишила розпущеним і зробила ніжний макіяж. З аксесуарів Ніколь обрала кілька золотих намист.

Тим часом Урбан, за яким вона одружена вже 17 років, теж зробив сміливий крок і з'явився без сорочки у чорному костюмі та відповідному жилеті.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан Фото: Getty Images

Закоханий дует ніжно тримався за руки, позуючи разом на червоній доріжці церемонії.

Кіт розповів про свій шлюб із Ніколь перед церемонією вручення нагород ACM Awards і сказав, що не завжди легко поєднувати кар'єру з особистим життям, проте в їхньому союзі діє правило — "сім'я завжди на першому місці".

Ніколь Кідман та Кіт Урбан Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ніколь Кідман на червоній доріжці Met Gala 2023 року з'явилася у сукні з реклами Chanel №5 2004 року.

Також Фокус писав, що дочка Ніколь Кідман та Тома Круза кардинально змінила імідж.