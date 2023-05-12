Кейт Миддлтон выбирает особый аксессуар для активного отдыха (фото)

Принцесса Уэльская имеет широкую коллекцию очков от известных брендов, однако в повседневной жизни предпочитает более простой вариант.

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Аксессуар Кейт Миддлтон стоимостью 110 фунтов стерлингов, который она часто демонстрирует на публике, имеет особое значение. Об этом пишет Hello Magazine.

Солнцезащитные очки жены принца Уильяма стали символом памятного дня.

Принцесса и принц Уэльские отпраздновали 12-летие своего брака весной 2023, поделившись трогательной фотографией, на которой они обнимаются во время велопрогулки по сельской местности. Впрочем, изюминкой образа Кэтрин Миддлтон стали ее солнцезащитные очки.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На голову принцесса надела пару солнцезащитных очков SunGod Great Britain SailGP Limited Edition – и это не в первый раз, когда она носит аксессуар стоимостью 110 фунтов стерлингов. Королевскую персону впервые заметили в этих очках в особый день июля 2022 года.

Тогда мама троих соревновалась вместе с командой SailGP GB в специальных гонках на лодках Содружества в Плимуте. Принцесса Кейт стала полноправным членом британского экипажа, работая с остальной командой, чтобы разгонять лодку на скорости.

Этот день ознаменовался триумфом королевской особы, которая помогла британской команде одержать победу.

Кейт Миддлтон в Плимуте в июле 2022 Фото: Getty Images

Солнцезащитные очки Кейт Миддлтон олицетворяют ее стремление к экологичности: оправа на 100% переработана, а также они сверхгибкие и долговечные – поэтому принцесса Уэльская, вероятно, выбирает их, когда участвует в активном отдыхе, например, во время езды на велосипеде.

В то время как очки SunGod являются аксессуаром принцессы Уэльской для активного отдыха, королевское лицо имеет большую коллекцию очков для публичных мероприятий, включая Ray-Ban, Givenchy, Bvlgari и Tory Burch.

Напомним, Кейт Миддлтон повторила свой образ 2021 года.

Также Фокус писал о лучших нарядах Кейт Миддлтон в течение коронационных мероприятий Чарльза ІІІ.