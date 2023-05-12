"Пиццу в известном нам виде изобрели не в Италии", – итальянский профессор истории кулинарии

По словам Альберто Гранди, итальянским прототипом современной пиццы был плохо приготовленный хлеб без начинок и приправ, который ели на десерт, под названием фокачча.

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Профессор Альберто Гранди из Университета Пармы в Италии сказал, что мир должен благодарить США за то, что они сделали пиццу такой, какая она есть сегодня. Это случилось, когда итальянские иммигранты воспользовались новыми ингредиентами для ее улучшения, пишет Daily Mail.

По словам профессора Гранди, хотя форма ее пришла из Италии, она не была похожа на ту пиццу, с которой мы знакомы сегодня. Это был "плохо приготовленный" сладкий хлеб фокачча без каких-либо начинок, который ели в качестве десерта.

Он сказал, что многие итальянские иммигранты затем вернулись на родину, привезя с собой недавно разработанную пиццу. В период с 1880 по 1920 год в Америку эмигрировало 13 миллионов итальянцев в составе знаменитой "итальянской диаспоры". Однако многие из них вернулись в последующие годы.

"Миграция позволила итальянцам познакомиться с новыми ингредиентами. Я просто говорю, что пицца вкусная, но история немного отличается от той, которую часто рассказывают", – сказал профессор и добавил, что книга Пеллегрино Артузи о еде, написанная в 1891 году, была "первой Библией итальянской кухни".

По мнению Гранди, книга стала главным ориентиром для итальянцев в Америке, помогла им сохранить свой язык и заставила "перенять стиль приготовления пищи, которого на самом деле не существует в Италии" с новыми ингредиентами и методами.

"В книге Артузи неаполитанская пицца — это десерт, который не имеет ничего общего с тем, что мы называем неаполитанской пиццей. По сути, это сладкая фокачча. Неаполитанская пицца была очень плохим продуктом и не содержала приправ, она была очень простой, а также плохо приготовленной из-за плохих духовок.

Тем не менее каким-то образом это становится этим богатым фирменным блюдом с томатным соусом и всеми другими начинками. Это становится таким в Америке, а потом возвращается", – резюмировал историк кулинарии.

Напомним, кулинарный блогер Юлия Симончук поделилась собственным рецептом теста для пиццы, которое, по ее словам, готовится быстро, получается очень вкусным и обязательно понравится всем.

Также Фокус рассказывал, как приготовить необычную пиццу на корже из цветной капусты. Блюдо подойдет для тех, кто хочет снизить потребление муки и углеводов, а также для тех, кто любит экспериментировать на кухне.