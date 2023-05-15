Не давал согласия: Иво Бобул подал в суд на ведущую Эмму Антонюк из-за интервью (видео)

По словам певца, говоря о женщинах нелицеприятные вещи он имел в виду не всех, а лишь отдельные примеры. Артист подчеркнул, что все его творчество доказывает, что он – не сексист, поскольку очень любит женщин.

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Украинский эстрадный артист Иво Бобул во время интервью заявил ведущей Эмме Антонюк, что женщины зациклены на богатстве мужчин, она в свою очередь обвинила певца в сексизме и карикатуризации женщин. Бобул подал на Антонюк в суд, о чем рассказал в программе ЖВЛ.

Свой судебный иск артист объяснил тем, что не давал разрешения публиковать интервью на YouTube-канале блогерши.

"Я подал за то, что она выставила. Она не имела на это права без моего разрешения. Я на это разрешения не давал. Надо все же иметь какую-нибудь честь. С волками я по-волчьи, с людьми – по-человечески. Когда уж я ушел, и мне сказали, какие еще там вопросы она готовила мне… Я все равно пошел бы! Она хотела хайпануть очень хорошо", – рассказал Бобул.

Кроме этого, он прокомментировал обвинение Антонюк в сексизме. По его словам, во время интервью он просто поделился своими личными мыслями. Певец подчеркнул, что его хорошее отношение к женщинам, очень заметно по его творчеству.

"Репертуар – только о любви к женщинам! Я остаюсь с тем, что я сказал, но просто говорю: "Да, я люблю женщин". Да, есть такое в обществе, и нужно признать, что такое есть. Я сказал, что я сказал. Я имею право говорить, что думаю", – сказал артист.

Также он добавил, что нелицеприятные вещи он говорил не обо всех женщинах, а лишь об отдельных примерах.

Напомним, в марте Иво Бобул в своем Instagram извинился за свои высказывания о современных женщинах, которых назвал меркантильными. Музыкант добавил, что его высказывания были оскорбительными и несправедливыми.

В 2020 году певец потерял сразу двух близких родственников из-за коронавируса и даже не смог приехать к ним на похороны. Он тяжело перенес эту трагедию и сейчас молится за умерших каждый вечер.