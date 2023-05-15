Не давав згоди: Іво Бобул подав до суду на ведучу Емму Антонюк через інтерв'ю (відео)

За словами співака, говорячи про жінок неприємні речі він мав на увазі не всіх, а лише окремі приклади. Артист наголосив, що вся його творчість доводить, що він – не сексист, оскільки дуже любить жінок.

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Український естрадний артист Іво Бобул під час інтерв'ю заявив ведучій Еммі Антонюк, що жінки зациклені на багатстві чоловіків, вона своєю чергою звинуватила співака у сексизмі та карикатуризації жінок. Бобул подав на Антонюк до суду, про що розповів у програмі ЖВЛ.

Свій судовий позов артист пояснив тим, що не дозволяв публікувати інтерв'ю на YouTube-каналі блогерки.

"Я подав за те, що вона виставила. Вона не мала на це права без мого дозволу. Я на це дозволу не давав. Треба все ж таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчому, з людьми — по-людськи. Коли вже я пішов, і мені сказали, які ще там питання вона готувала мені… Я все одно пішов би! Вона хотіла хайпанути дуже добре", – розповів Бобул.

Окрім цього він прокоментував звинувачення Антонюк у сексизмі. За його словами, під час інтерв'ю він просто поділився власними думками. Співак наголосив, що його добре ставлення до жінок, дуже помітно за його творчістю.

"Репертуар — тільки про любов до жінок! Я залишаюся з тим, що я сказав, але просто кажу: "Так, я люблю жінок". Так, є таке в суспільстві, і треба визнати, що таке є. Я сказав, що я сказав. Я маю право говорити, що думаю", – сказав артист.

Також він додав, що неприємні речі він говорив не про всіх жінок, а лише про окремі приклади.

Нагадаємо, у березні Іво Бобул у своєму Instagram вибачився за свої висловлювання про сучасних жінок, яких назвав меркантильними. Музикант додав, що його висловлювання були образливими та несправедливими.

2020 року співак втратив відразу двох близьких родичів через коронавірус і навіть не зміг приїхати до них на похорон. Він тяжко переніс цю трагедію і зараз молиться за померлих щовечора.