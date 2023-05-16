Мадонна провела День матери со всеми шестью детьми (фото)

Семья собралась за столом в итальянском ресторане.

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64-летняя американская певица Мадонна провела День матери 2023 в компании всех своих шести детей. Об этом сообщает Page Six.

В воскресенье вечером семья обедала в ресторане Alice в районе Челси в Нью-Йорке, сидя в банкетной кабинке в ресторане.

"Они зашли, и их, разумеется, никто не заметил, потому что они выглядели такими нормальными", — рассказывает очевидец.

Мадонна надела сине-черное цветочное платье, а ее 10-летние дочери-близнецы, Эстер и Стелла, выбрала платья от Dolce & Gabbana за $1895.

Сын поп-звезды, 17-летний Дэвид Банда, был одет в спортивное пальто с галстуком, а ее 26-летняя дочь Лурдес Леон сохранила свой непринужденный вид в кроп-топе.

Тем временем 22-летний сын Мадонны и Гая Ричи Рокко выглядел шикарно в джинсовой куртке, а ее дочь Мерси Джеймс, 17 лет, была в платье с джинсовой курткой.

Очевидец говорит, что группа наслаждалась итальянским меню морепродуктов, а также пила вино и ела брауни после еды.

Мадонна с детьми

Эпатажной артистке сейчас приписывают роман с младшим ее на 35 лет тренером.

Напомним, почему скончался старший брат Мадонны Энтони Чикконе.

Также Фокус писал о новом романе 64-летней Мадонны.