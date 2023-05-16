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Стиль життя

Мадонна провела День матері зі всіма шістьма дітьми (фото)

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Фото: Instagram madonna | Мадонна

Родина зібралася за одним столом в італійському ресторані.

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64-річна американська співачка Мадонна провела День матері 2023 у компанії всіх своїх шести дітей. Про це повідомляє Page Six.

У неділю ввечері родина обідала в ресторані Alice в районі Челсі в Нью-Йорку, сидячи в банкетній кабінці в ресторані.

"Вони зайшли, і їх, цілком зрозуміло, ніхто не помітив, тому що вони виглядали такими нормальними", — розповідає очевидець.

Мадонна одягла синьо-чорну квіткову сукню, а її 10-річні доньки-близнючки, Естер та Стелла, обрала сукні від Dolce & Gabbana за $1895.

Син поп-зірки, 17-річний Девід Банда, був одягнений у спортивне пальто з краваткою, а її 26-річна Лурдес Леон зберегла свій невимушений вигляд у кроп-топі.

Тим часом 22-річний син Мадонни, Рокко Річі виглядав шикарно в джинсовій куртці, а її донька Мерсі Джеймс, 17 років, була в сукні з її власною джинсовою курткою.

Очевидець каже, що група насолоджувалася італійським меню з морепродуктів, а також пила вино та їла брауні після їжі.

Мадонна з дітьми

Наразі епатажній артистці приписують роман з молодшим за неї на 35 років тренером.

Нагадаємо, чому помер старший брат Мадонни Ентоні Чікконе.

Також Фокус писав про новий роман 64-річної Мадонни.