Розкрита причина смерті старшого брата Мадонни

Ентоні Чікконе пішов із життя у лютому 2023.

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Розкрита офіційна причина смерті старшого брата Мадонни. Про це пише TMZ.

Відповідно до свідоцтва про смерть, отриманого таблоїдом, Ентоні Чікконе помер від дихальної недостатності та раку горла.

Повідомляється, що смерть Чікконе в лютому 2023 була спричинена кількома проблемами зі здоров'ям, включаючи рак ротоглотки, серед яких вживання тютюну вказано як сприяючий фактор.

На момент смерті Чікконе було 66 років, і за два дні до смерті йому видалили дихальну трубку та зонд для годування, незважаючи на "жахливі наслідки".

"Мій зять, Ентоні Джерард Чікконе, покинув цей земний світ минулого вечора", — написав Генрі у своєму дописі. "Я знав його з 15 років, коли минуло стільки років із весни нашого життя в Мічигані. Як зазначає тут брат Дейв Генрі (який зробив цю фотографію), Ентоні був зі складним характером; і Бог його знає: ми заплуталися миттєво, як можуть справжні брати".

Старший брат Мадонни

"Але я любив його і розумів його краще, ніж іноді хотів видавати", — продовжив він. "Але біда зникає, а сім’я залишається — з руками, простягненими через стіл. Прощавай, брате Ентоні. Я хочу думати, що Бог, у якого вірила твоя благословенна мати (і моя), чекає, щоб прийняти тебе. Принаймні на час сьогодні ніхто не відрадить мене від цього бачення".

Нагадаємо, старший брат Мадонни помер у злиднях.

Також Фокус писав про коментар Мадонни щодо смерті старшого брата.